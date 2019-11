Nieuwe uitbaatster in ‘t Champetterke: “Willen café en dorpsgebeuren nieuw leven inblazen” Frank Eeckhout

17u10 6 Sint-Lievens-Houtem Stefanie Van Crombrugge uit Oosterzele is de nieuwe uitbaatster van café ‘t Champetterke aan de kerk in Letterhoutem. “We willen het café en het dorpsgebeuren hier een nieuw elan geven", zegt Stefanie ambitieus.

‘t Champetterke is het enige dorpscafé dat Letterhoutem nog telt. Eind september nam de 37-jarige Stefanie plaats achter de tapkraan. Sindsdien tapt zij er de pintjes. Nu Stefanie de klanten al een beetje kent, volgt zaterdag vanaf 18 uur de officiële opening van het café. “Tot voor kort werkte ik bij mijn man in de bouw. Toen we hoorden dat het café hier over te nemen stond, hebben we niet lang getwijfeld. Het was immers een kinderdroom om ooit achter de tapkraan te staan", vertelt Stefanie

Het café kreeg werd opgeknapt met een likje verf en er sneuvelde ook een muur. “Op die manier creëerden we biljartruimte met een tapbiljart en een poolbiljart. Voorbij de toog hebben we een professionele dartsruimte gemaakt. Daar staat ook een kickertafel. Zowel voor onze darts als voor de kicker en de biljart is het de bedoeling om een competitie op te starten. Met al die caféspelen mikken we ook op de Houtemse jongeren. Want veel alternatieven hebben die niet”, besluit Stefanie.