Nieuwe poging om jeugdhuis nieuw leven in te blazen Frank Eeckhout

17 september 2019

12u48 0 Sint-Lievens-Houtem Het gemeentebestuur van Sint-Lievens-Houtem gaat een nieuwe poging ondernemen om jeugdhuis Reflex nieuw leven in te blazen. Een eerste poging om het jeugdhuis een nieuw elan te geven, mislukte.

Twee maanden op slot. Dat was het plan om Jeugdhuis Reflex in Sint-Lievens-Houtem in de zomer van 2018 te reorganiseren na wanbeleid van enkele vrijwilligers. Meer dan een jaar later is het jeugdhuis nog steeds gesloten. De viering van het twintigjarig bestaan van Jeugdhuis Reflex is blijven steken in goede bedoelingen. Om het jeugdhuis weer op de rails te krijgen, ging de gemeente op zoek naar een tijdelijke projectmedewerker. Even leek er weer leven te komen in het jeugdhuis, maar de revival was geen lang leven beschoren.

Nu onderneemt het gemeentebestuur een nieuwe poging. “Op 25 oktober organiseert de jeugddienst een startmoment om ons jeugdhuis opnieuw van de grond te krijgen. Wie deel wil uitmaken van de werkgroep, is meer dan welkom. Het startmoment begint om 19 uur. Heb je suggesties? Mail die al naar tine.hanssens@sint-lievens-houtem.be", roept schepen van Jeugd Tim De Knyf (NH) op.