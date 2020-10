Nieuwe parochiezaal geeft zuurstof aan school en verenigingsleven Frank Eeckhout

12 oktober 2020

10u32 0 Sint-Lievens-Houtem Basisschool Klim-Op heeft plannen met de Bavegemse parochiezaal. Nadat de vzw Sint-Franciscusscholen eerder dit jaar de zaal aankocht, worden op maandag 19 oktober tijdens een infoavond de toekomstplannen voorgesteld. “Na een grondige verbouwing zal de zaal zowel voor de school als voor het verenigingsleven ter beschikking gesteld worden", zegt schooldirecteur Jo Dedeurwaerder.

De huidige parochiezaal werd in 1970 gebouwd voor en door de Bavegemse inwoners. De voorbije jaren raakte de steeds meer in verval en renovatiewerken drongen zich op. “’De zaal is perfect gelegen naast de school en wordt gebruikt als refter en sportzaal, maar is dringend aan verbouwing toe. We willen in de toekomst van deze zaal kunnen gebruik maken als volledig ingerichte refter en als multifunctionele sportzaal voor de lessen bewegingsopvoeding. Na grondige verbouwingswerken willen we van de zaal opnieuw een ontmoetingsplaats maken voor alle inwoners van Bavegem", vertelt Jo Dedeurwaerder.

Samenwerking

Met de school werd immers afgesproken dat alle Bavegemse verenigingen gebruik kunnen maken van de vernieuwde parochiezaal. “Daarnaast bespreken we ook met de gemeente Sint-Lievens-Houtem een eventuele samenwerking. De eerste contacten verliepen alvast positief. Het is onze bedoeling dat de zaal ook in de toekomst een ontmoetingsplaats wordt voor velen. Niet alleen voor het verenigingsleven, maar ook voor familiefeestjes en culturele activiteiten. Zo wordt de parochiezaal opnieuw het kloppend hart van Bavegem“, vult Pieter Rauwoens, lid van het schoolbestuur aan.

Vrijwilligers

Een nog op te richten beheerscomité moet ervoor zorgen dat ook in de toekomst het verenigingsleven en geëngageerde vrijwilligers betrokken worden bij de dagelijkse werking van de zaal. Een eerste activiteit wordt de organisatie van een parochiaal afhaal eetfestijn op 21 en 22 november. Om de bouwplannen toe te lichten organiseert de school op maandag 19 oktober om 19.30 uur een info-avond. “Na de infoavond zal de school een beheerscomité oprichten met geëngageerde vrijwilligers en inwoners die mee hun schouders willen zetten onder dit ambitieus project", geeft Jo Dedeurwaerder nog mee.