Nieuwe lokalen voor chiro ‘t Rotje: gemeente voorziet 550.000 euro Frank Eeckhout

10 december 2019

15u23 1 Sint-Lievens-Houtem De gemeente trekt 550.000 euro uit voor de verbouwing van de lokalen van Chiro ‘t Rotje in Letterhoutem. “We dachten eerst aan een herlocatie van de Chiro in de kerk van Letterhoutem maar dat zien de jongeren niet zitten. Daarom lijkt een nieuwbouw of de verbouwing van de bestaande lokalen de beste optie", zegt schepen van Jeugd Tim De Knyf (NH).

Met zo’n 250 leden is Chiro ‘t Rotje veruit de grootste jeugdvereniging in Sint-Lievens-Houtem. Het oude schooltje op het Rot in Letterhoutem biedt al jaar en dag een onderkomen aan de jongens en meisjes van de Chiro. Maar de gebouwen voldoen al lang niet meer aan de noden van een hedendaagse jeugdvereniging. Daarom ging de gemeente op zoek naar een nieuw onderkomen. Aanvankelijk werd gedacht aan de kerk van Letterhoutem. Daarvoor zoekt het gemeentebestuur momenteel een nieuwe bestemming. De chiroleiding ziet een verhuis echter niet zitten en opteert om op het Rot te blijven.

“Om de werking van de Chiro te verzekeren en een noodzakelijke capaciteitsuitbreiding te kunnen opvangen, investeren we in nieuwe infrastructuur. We doen dit multifunctioneel in combinatie met de infrastructuur van de buitenschoolse kinderopvang Stekelbees. We voorzien daarvoor 550.000 euro. Een nieuwbouw op het Rot is nu onze eerste optie. Voorwaarde is wel dat zowel de Chiro als de buitenschoolse kinderopvang er onderdak krijgen", zegt schepen van Jeugd Tim De Knyf.