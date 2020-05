Niet georganiseerde sporters opnieuw welkom op gemeentelijke openluchtsportinfrastructuur: "Wij voorzien toezicht waardoor tot 20 personen samen kunnen sporten” Koen Moreau

22 mei 2020

09u50 0 Sint-Lievens-Houtem Jongeren die niet aangesloten zijn bij een sportclub kunnen vanaf dinsdag 26 mei in Sint-Lievens-Houtem toch een balletje trappen of shotten naar een basketring.

De geldende coronamaatregelen eisen dat sporten enkel in georganiseerd verband kan en dat steeds een trainer of een meerderjarige toezichter aanwezig is. Om jongeren die niet bij een club aangesloten zijn toch zorgeloos te laten shotten op een pleintje in de buurt voorziet de gemeente Sint-Lievens-Houtem nu zelf toezicht.

“We zorgen er voor dat sportievelingen elke dinsdagnamiddag terechtkunnen op de koer van de site De Fabriek om te basketten, op woensdagnamiddag op het sportpleintje in de Beukenlaan en op zaterdagnamiddag op het kunstgrasveld in de Kloosterstraat. Telkens van 14 tot 17 uur”, vertelt sportschepen Jo Vermeulen (NH).

De overige geldende coronamaatregelen blijven van toepassing. “We zullen maximum 20 sporters gelijktijdig toelaten, sporters moeten voldoende afstand van elkaar houden en mogen bijgevolg geen fysiek contact hebben.” Toeschouwers zijn evenmin welkom. “En als alles vlot loopt en er voldoende interesse is kunnen we de uren hopelijk snel verder uitbouwen.”

Sportclubs kunnen de accommodaties ook op andere momenten huren. “Op eigen initiatief of op andere locaties sporten is niet toegelaten en ook de gemeentelijke speeltuinen mogen nog niet gebruikt worden.”