Negatief advies voor nachtelijke werken AC Materials op voormalige site De Dijcker Frank Eeckhout

09 september 2020

12u03 1 Sint-Lievens-Houtem Het college van burgemeester en schepen geeft een negatief advies voor nachtelijke werken van AC Materials op de voormalige site De Dijcker langs de Gentsesteenweg in Vlierzele. “Tijdens het openbaar onderzoek werden 55 bezwaarschriften ingediend", zegt schepen van Milieu Tim De Knyf (NH).

Het bedrijf AC Materials nv nam enkele jaren geleden een deel van de activiteiten van groep De Dijcker en DD Mix over: de exploitatie van een betoncentrale met aanhorigheden, de op- en overslag van inerte afvalstoffen en het stallen van voertuigen. Na de overname vonden nog een aantal wijzigingen en uitbreidingen plaats. Omdat de huidige vergunningen op 13 juni 2021 vervallen, diende AC Materials bij de provincie een nieuwe omgevingsvergunning in. De nieuwe aanvraag omvat de hernieuwing van de vergunning voor alle huidig vergunde activiteiten, een verandering door uitbreiding in opslagcapaciteit, een vergunning voor de aanleg van waterbekkens en het plaatsen van een containerunit en een vraag om 24 uur op 24 te mogen werken mits de aanleg van een groenscherm.

55 bezwaarschriften

“Tijdens het openbaar onderzoek, dat liep tot en met 18 augustus, werden 55 bezwaarschriften ingediend. Het college van de gemeente Sint-Lievens-Houtem heeft, onder meer rekening houdend met de ingediende bezwaren, en na onderzoek van mogelijke effecten op diverse milieuaspecten op 27 augustus een voorwaardelijk gunstig advies voor wat de stedenbouwkundige handelingen (de waterbekkens en de containerunit), de hernieuwing en verandering van de vergunning voor een betoncentrale en voor de op- en overslag van afvalstoffen en het bijstellen van de milieuvoorwaarde 2 betreffen. De aanvraag tot bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarde tot volcontinu werken, hebben we negatief geadviseerd. We vinden dat de aanvraag tot afwijking van de vergunningsvoorwaarden voor de exploitatie uren (vraag volcontinu werken) moet worden geweigerd. Daarnaast vragen we aan de deputatie om, naast de huidige vergunningsvoorwaarden die van toepassing zijn op de exploitatie, bijkomende bijzondere voorwaarden te koppelen om de hinder voor de omwonenden en het leefmilieu tot een minimum te beperken", zegt schepen Tim De Knyf.

De deputatie zal op basis van de resultaten van het openbaar onderzoek en de adviezen van de verschillende adviesinstanties, diverse afdelingen van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), departement Omgeving, de provinciale omgevingsvergunningscommissie (POVC) en het advies van het college van burgemeester en schepen van de gemeente Sint-Lievens-Houtem, een gemotiveerd besluit nemen.