Natuurpunt plant houtkant in de Smoorbeekvallei Frank Eeckhout

08 december 2019

11u44 0 Sint-Lievens-Houtem Natuurpunt Houtem heeft zaterdagnamiddag een houtkant aangeplant op een van de percelen die ze beheren in de Smoorbeekvallei.

Een houtkant is een struikenrij van één tot enkele meter breed bestaande uit een mengeling van inheemse struiken. “Houtkanten kwamen vroeger in onze regio vaak rond percelen. Ze bakenden percelen af, hielden het vee tegen, beschermden tegen wind en erosie en leverden brand- en geriefhout. Net als andere kleine landschapselementen hebben ze hun oorspronkelijke functies vandaag grotendeels verloren. Daardoor zijn veel houtwallen verloren gegaan en vervangen door prikkeldraad. Vandaag hebben ze vooral een grote ecologische functie. Houtkanten en houtwallen zijn bijzondere ecosystemen waar we heel wat verschillende soorten planten en dieren kunnen aantreffen", zegt Erwin Declercq.

Voor deze houtkant werd gekozen voor een mengeling van sleedoorn, meidoorn, gelderse roos, rode kornoelje, sporkehout, wilde kardinaalsmuts en hondsroos. “De aankoop van het plantgoed gebeurde via het regionaal landschap Vlaamse Ardennen en voor het bekostigen van het plantgoed hoopt Natuurpunt Houtem beroep te kunnen doen op de gemeentelijke subsidiëring die in Sint-Lievens-Houtem bestaat voor aanplant en onderhoud van kleine landschapselementen. Met de opgekomen vrijwilligers was de 100 meter lange houtkant in een mum van tijd geplant en was er ruim de tijd om met een hapje en drankje de werken te overschouwen en even bij te praten", besluit Declercq dankbaar.

Met deze aanplant hoopt Natuurpunt Houtem de natuurwaarde van dit perceel in Zonnegem op te krikken alsook de landschappelijke belevingswaarde voor wandelaar en fietser in de Smoorbeekvallei te verhogen. Wie interesse heeft in de werking van Natuurpunt Houtem kan steeds terecht op www.natuurpunthoutem.be of een mailtje naar nphoutem@gmail.com.