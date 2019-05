Natuurpunt Houtem zoekt appelboomgaarden om bio-appelsap te maken Frank Eeckhout

28 mei 2019

09u33 2 Sint-Lievens-Houtem Natuurpunt Houtem zoekt appelboomgaarden om in de toekomst bio-appelsap aan te bieden.

Lust jij ook graag een glaasje fruitsap? Geniet je er nog meer van wetende dat het afkomstig is van lokaal niet behandeld fruit? “Natuurpunt Houtem kan je dit fruitsap in de nabije toekomst mogelijk aanbieden, aangezien we samen met verschillende Vlaamse Ardennen-afdelingen onderzoeken om dergelijk bio-appelsap te persen. Hiervoor zoeken we appelboomgaarden. Heb jij appels teveel, of heb je vrienden of kennissen in onze regio die de appels niet plukken? Breng ons op de hoogte via nphoutem@gmail.com. Enige vereiste is dat de boomgaard niet behandeld wordt met pesticiden. In dat geval komen we graag een kijkje nemen en geven je een woordje uitleg over het project", laat de afdelingsverantwoordelijke weten.