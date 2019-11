Natuurpunt Houtem start steenuilenproject Frank Eeckhout

19 november 2019

17u35 1 Sint-Lievens-Houtem In samenwerking met de Steenuilenwerkgroep Herzele gaat Natuurpunt Houtem volgend jaar van start met een project rond de steenuil. Daarbij wordt de aanwezigheid van de steenuil in Sint-Lievens-Houtem in kaart gebracht.

“In drie lessen maken we van jou een echte steenuilenspeurder. In een eerste les gaan we dieper in op de leefwereld van de steenuil. In les 2 verdiepen we ons in het waarnemen en de methode van inventarisatie en in les drie trekken we het veld in. Dan gaan we op pad met een birdcaller, een toestel dat het geluid van de steenuil nabootst om zijn reactie uit te lokken. Dan brengen we onze opgestoken kennis in de praktijk en rapporteren we op een gestandaardiseerde manier de aan- of afwezigheid van de steenuil. Wie na deze korte leerperiode de smaak te pakken heeft, kan mee speuren naar de steenuil in Sint-Lievens-Houtem en omstreken", luidt het.

Wil jij graag meewerken aan de inventarisatie van de steenuil in Sint-Lievens-Houtem? Stuur dan een mailtje naar nphoutem@gmail.com. De lessen vinden plaats in Buurthuis Meierskouter, Sint-Maartenstraat 28 in Burst op 7, 14 en 21 februari telkens van 19 tot 22.30 uur. Leden van Natuurpunt betalen 30 euro, niet-leden betalen 45 euro.

