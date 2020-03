Na oproep nationaal crisiscentrum: Houtemse buitenspeelpleintjes al afgesloten Frank Eeckhout

16 maart 2020

15u27 0 Sint-Lievens-Houtem De technische dienst van de gemeente Sint-Lievens-Houtem heeft alle buitenspeeltuintjes afgesloten met een lint. De federale overheid heeft daartoe opgeroepen.

“Op bevel van het nationaal crisiscentrum hebben wij alle gemeentelijke buitenspeeltuinen in Sint-Lievens-Houtem gesloten. Spelen is hier dus verboden. Ook groepsactiviteiten zoals groepswandelingen en fietstochten in groep (meer dan vier personen) zijn door de federale overheid verboden. Openbaar domein zoals parken, groendomeinen en pleinen blijven vooralsnog gewoon toegankelijk, al wordt bezoekers wel gevraagd om afstand te houden van elkaar", laat schepen van Jeugd Tim De Knyf (NH) weten.