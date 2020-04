N-VA pleit voor 'Houtem' als centrale gastregio op winterjaarmarkt (als die doorgaat) Frank Eeckhout

20 april 2020

09u12 2 Sint-Lievens-Houtem Elk jaar nodigt de gemeente gastregio uit op de winterjaarmarkt in Sint-Lievens-Houtem. Oppositiepartij N-VA pleit ervoor om dit jaar te kiezen voor ‘Houtem’ als gastregio. “Onze handelaars lijden onder de coronacrisis. Een gratis standplaats in de thematent zou voor hen een serieuze duw in de rug zijn", zegt Nadia De Troyer.

Het gemeentebestuur heeft enkele maatregelen getroffen om handelaars en inwoners te ondersteunen tijdens en na de coronacrisis. “Wij ondersteunen deze maatregelen ten volle en gaan graag nog een stapje verder. In plaats van dit jaar een gastregio uit te nodigen in de thematent tijdens de winterjaarmarkt, kan de gemeente ervoor opteren om de Houtemse handelaars een gratis standplaats te geven in de thematent. Onze handelaars krijgen dan de kans om hun goederen te promoten en te verkopen aan bezoekers uit gans het land. Dat zou hen een enorme boost geven, zeker na de moeilijke periode waarin we ons nu bevinden. Laten we ons hiervoor niet beperken voor leden van Unizo of andere vakorganisaties maar elke handelaar de kans geven om hieraan deel te nemen. Als het aanbod te groot is, kunnen de handelaars eventueel nog een standplaats krijgen op het eerste verdiep van de tent of net buiten de tent", zegt Nadia De Troyer. N-VA heeft het voorstel ingediend om donderdag te bespreken op de gemeenteraad.