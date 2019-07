N-VA deelt ijsjes uit voor Vlaamse Feestdag KOEN MOREAU

09 juli 2019

17u31 4 Sint-Lievens-Houtem Om de Vlaamse Feestdag te vieren delen de N-VA-afdelingen van Erpe-Mere en Sint-Lievens-Houtem op donderdag 11 juli ijsjes uit.

“Dit jaar gaan we niet voor gele rozen, maar trakteren we op een ijsjesfestijn”, luidt het in Sint-Lievens-Houtem. De ‘smaak van vooruitgang’ proeven kan daardoor om 15.30 uur aan de school van Zonnegem, om 16 uur aan de speeltuin/parochiezaal in Vlierzele, om 16.30 uur aan de kerk van Letterhoutem, om 17 uur ter hoogte van de Klim-Op school in Bavegem en om 17.30 uur aan de fonteintjes op het vernieuwe marktplein van Sint-Lievens-Houtem.

In Erpe-Mere wordt om 14 uur gestart op het kerkplein van Bambrugge. Van daar gaat het naar de kerkpleinen van Vlekkem (14.30 uur), Ottergem (14.55 uur), Erondegem (15.25 uur) en Erpe (16 uur). Om 16.40 uur kan je ijsjes scoren aan het rondpunt en aan de kerk van Mere. Treinreizigers krijgen aan het station van Burst een ijsje aangeboden om 17.20 uur en als laatste wordt om 17.55 uur halt gehouden aan de kerk van Aaigem.