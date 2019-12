Morelgem crost al voor de veertiende keer tegen kanker Frank Eeckhout

18 december 2019

15u12 0 Sint-Lievens-Houtem In de Vlierzeelse wijk Morelgem worden de laatste voorbereidingen getroffen voor de jaarlijkse cross van De Morelgemvrienden ten voordele van Kom op tegen Kanker.

Het grote doel van deze veldrit is geld inzamelen voor de dienst Oncologie van professor Simon Van Belle van het UZ Gent. Na de cross worden opnieuw heel wat gesigneerde koerstruien per opbod verkocht. “Met de wereldkampioentruien van Peter Sagan, Sanne Cant, Alejandro Valverde en Mathieu Van Der Poel hebben we opnieuw enkele unieke exemplaren weten te strikken. De roze trui van Chris Froome hoort daar ook bij. In totaal verkopen we zo’n 25 truien", zegt pr-verantwoordelijke Ivan Leus. Morelgemcross vindt plaats op zaterdag 21 december. De eerste reeks wordt gereden om 10.30 uur, de laatste reeks om 15 uur. Om 20 uur start de afterparty.