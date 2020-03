Mobiele all in one bar krijgt nuttige bestemming aan spoedafdeling A.S.Z. campus Aalst Frank Eeckhout

24 maart 2020

16u38 5 Sint-Lievens-Houtem De mobiele all in one bar van Stefan Eekhout uit Vlierzele doet momenteel dienst als extra opbergruimte voor medische goederen aan de spoedafdeling van het A.S.Z. in Aalst.

Stefan Eekhout heeft sinds vorig jaar een mobiele bar die hij verhuurt. Omdat alle evenementen momenteel verboden zijn, staat de bar in lockdown. “Vorige week kreeg ik de vraag of ik de bar niet wilde uitlenen aan de spoedafdeling van het A.S.Z. De mobiele bar, die verwerkt zit in een container, is immer heel hygiënisch en beschikt over water, elektriciteit en frigo’s. De container zal vooral ingezet worden als opslagruimte voor medische goederen", zegt Stefan.