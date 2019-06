Meer dan dubbel zo snel in de bebouwde kom: bestuurder moet rijbewijs maand inleveren Lieke D'hondt

12 juni 2019

13u34 0 Sint-Lievens-Houtem De politierechter heeft het rijbewijs van een vijftiger uit Zwalm voor een maand ingetrokken. De man scheurde met 107 kilometer per uur door de bebouwde kom in de Diepestraat in Sint-Lievens-Houtem.

“Het was een rustige dinsdagmiddag om 14 uur en er was niet veel volk op de weg”, schetst de advocaat van de man de situatie. “Het is een lange, rechte weg met een goede zichtbaarheid en mijn cliënt was onderweg naar een klant. Hij was haastig en heeft te veel gas gegeven.” De man benadrukt dat het om een eenmalig feit gaat. De politierechter legt hem een boete van 480 euro en een maand rijverbod op.