Massa bezoekers op eeuwenoude volksfeest Joarmort Outem Rutger Lievens en Frank Eeckhout

11 november 2019

19u44 0 Sint-Lievens-Houtem Het is op de koppen lopen op de eeuwenoude Joarmort Outem. De veemarkt met koeien en paarden, de lekkernijen uit de Vlaamse Ardennen in de thematent en de vele gezellige kraampjes brengen Sint-Lievens-Houtem in feeststemming. Deze door Unesco als cultureel erfgoed erkende winterjaarmarkt is nog altijd het hoogtepunt van het jaar.

Zondag waren de eerste veeboeren er om strobalen klaar te leggen voor hun dieren. Met een evocatie over het leven van de Heilige Livinus werd zondagavond de winterjaarmarkt echt geopend. Burgemeester Lieven Latoir wil bekijken hoe er volgend jaar meer plaats voor toeschouwers kan worden voorzien. “Het was nu een beetje te krap allemaal, er was enorm veel volk. We moeten eens bekijken hoe we meer ruimte kunnen maken zodat nog meer mensen van de evocatie kunnen genieten", zei de burgemeester, die voor de gelegenheid een aapje had opgespeld. Een verwijzing naar de fooraap die recent bij archeologisch onderzoek was gevonden onder de markt van Sint-Lievens-Houtem. “Een belangrijke ontdekking voor de gemeente”, zegt Latoir erover.

Pop-up

In de tent kan je proeven van de lekkernijen uit de Vlaamse Ardennen. Het lokale bier Metteko mag daarbij niet ontbreken. Het bier ging vlot over de toonbank. “Pas in februari hebben we ons bier op de markt gebracht en we kunnen de vraag nauwelijks bijhouden. Ook de likeur Danny’s Moonshine gaat goed binnen. Met kwaliteitsslagerij Robby en Nathalie werken we samen zodat we onder meer paté met Metteko kunnen verkopen op de winterjaarmarkt”, zegt Peter Rasschaert.

Dinsdagmorgen in alle vroegte stallen de marktkramers hun waren uit. Het Marktplein en alle aanpalende straten worden dan ingepalmd door kraampjes. Ga zeker ook eens langs in de pop-up van Promenade aan het Marktplein. Het pand ziet er nu nog uit als een ruwbouw, maar er komt in het voorjaar van 2020 een brasserie. “Het wordt een brasserie maar we zullen ook tapas serveren", zeggen Dirk De Paepe en Dominique Termolle. Nog eventjes geduld dus vooraleer je er kan eten. Met de winterjaarmarkt kan je er wel al een glas drinken.