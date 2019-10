Man verliest controle over stuur en krult wagen rond verlichtingspaal Frank Eeckhout

07 oktober 2019

12u18 0 Sint-Lievens-Houtem In de Weehage in Letterhoutem raakte een man uit Sint-Lievens-Houtem kort voor de middag zwaargewond nadat hij de controle over zijn stuur verloor. Hij raakte naast de weg en krulde zijn Opel Astra rond een betonnen verlichtingspaal. Door de klap brak die middendoor.

Een buurtbewoner ziet de wagen de Weehage elke dag naar beneden rijden. “Op het einde van straat draait de bestuurder altijd links de Nederweg in. Toen ik een luide knal hoorde en ging kijken, herkende ik de wagen meteen. De man was bij bewustzijn en kroop via het raampje aan de zijkant uit zijn Opel. Ik heb de man aangemaand om niet te bewegen en heb de hulpdiensten gebeld", getuigt de buurtbewoner. Het slachtoffer, een man uit Sint-Lievens-Houtem, kreeg door brandweermannen van post Letterhoutem en de ziekenwagen van post Herzele de eerste zorgen toegediend en werd daarna overgebracht naar het ziekenhuis in Zottegem. Door het ongeval bleef de Weehage een hele tijd afgesloten voor het verkeer.