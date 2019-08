Man opgepakt na burenruzie Frank Eeckhout

12 augustus 2019

19u48 0 Sint-Lievens-Houtem In de Diepestraat in Sint-Lievens-Houtem heeft de politie maandagavond een man opgepakt na een burenruzie. De man zou een overbuur bedreigd hebben.

Drie wagens van politie Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem hielden omstreeks 18.30 uur halt aan de woning va de opvliegende man. Volgens omwonenden had de man een overbuur bedreigd. Buurtbewoners zeggen dat de man een kort lontje heeft. En dat blijkt nog zacht uitgedrukt want de man sloeg ook nog een raam aan diggelen. Hij werd meegenomen naar het politiecommissariaat in Zotteegem. Agenten namen ook de hond van de man mee. Brandweerpost Sint-Lievens-Houtem werd opgeroepen om de glasscherven op te ruimen.