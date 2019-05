Man knalt tegen geparkeerde wagen Frank Eeckhout

25 mei 2019

09u47 7 Sint-Lievens-Houtem In de Oordegemstraat in Vlierzele is een man tegen een geparkeerde wagen geknald. Niemand raakte gewond.

Het ongeval gebeurde zaterdagochtend omstreeks 4.30 uur. Een man uit Aalst reed met zijn Renault Kajar richting Sint-Lievens-Houtem. In de Oordegemstraat verloor hij de controle over zijn wagen en botste tegen een geparkeerde Volvo. De Renault van de Aalstenaar kwam dwars over de rijweg te staan. De politie kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen.