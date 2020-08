Man kan afgewaaid stuk boom net niet ontwijken Frank Eeckhout

26 augustus 2020

09u10 0 Sint-Lievens-Houtem Langs de Gentsesteenweg in Vlierzele is een man dinsdagnacht met zijn wagen tegen een stuk afgewaaide boom gereden.

De man reed in de richting van Aalst. Net voorbij het kruispunt met Strijmeers was een zware tak afgebroken door de wind waardoor de rijbaan deels versperd was. De bestuurder ging nog in de remmen maar botste alsnog tegen de zware tak. Zijn wagen raakte daarbij slechts licht beschadigd waardoor hij, na het oproepen van de hulpdiensten, zijn weg kon verderzetten. Brandweerpost Sint-Lievens-Houtem kwam ter plaatse om de tak te verzagen en de rijbaan vrij te maken.