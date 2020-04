Mama Doënja na week preteaching: “Zorg voor afwisseling, dat doorbreekt de sleur” Frank Eeckhout

10u26 0 Sint-Lievens-Houtem Preteaching in een gezin met vier kinderen. Koen Dick (40), Doënja Van Liedekerke (37) en hun kinderen Dylan (15), Ayelka (13), Thyara (11) en Jayden (10) uit Bavegem lieten ons een week meekijken hoe zij de nieuwe leerstof verwerken. “De start was hectisch met hier en daar een technisch probleem. Maar als je voor genoeg afwisseling zorgt, dan lukt het wel", getuigt Doënja.

Met vier opgroeiende kinderen kent huismoeder Doënja Van Liedekerke het klappen van de zweep. Terwijl papa Koen met zijn vrachtwagen het land doorkruist, zorgt zij voor de huiselijke taken. Daar hoort ook het opvolgen van de schooltaken bij. En dat is best wel een hele kluif. Zoon Jayden en dochter Thyara lopen school in Klim-Op in Bavegem. Dochter Ayelka zit in het tweede jaar Verzorging-Kantoor in Sint-Jozef in Wetteren en Zoon Dylan zit in het derde jaar Elektriciteit in Scheppers in Wetteren. Sinds maandag krijgen de vier kinderen nieuwe leerstof te verwerken. Van op afstand uiteraard, want door de coronacrisis blijven de scholen nog tot 15 mei dicht. Pas dan wordt Thyara terug op de schoolbanken van Klim-Op verwacht. Voor de drie andere kinderen uit het gezin dreigt thuis lessen volgen de norm te worden.

Thyara en Jayden kunnen het schooljaar perfect thuis afwerken. Voor hen zou dat geen enkel probleem zijn. mama Doënja

Na een hectische start kreeg mama Doënja het preteachen vrij snel onder de knie. “Thyara en Jayden trokken al snel hun plan. Zij krijgen niet echt online les. Onze twee jongste kinderen moeten vooral opdrachtjes uitvoeren die ze doorgestuurd krijgen. Dat gebeurt ook aan de hand filmpjes die de leerkrachten opnemen en dat is best wel leuk. Op die manier zien ze hun leerkracht ook eens op het scherm verschijnen. Eigenlijk kunnen zij het schooljaar gewoon thuis afmaken. Voor Thyara en Jayden zou dat geen enkel probleem zijn. Voor hen zie ik eigenlijk maar één meerwaarde als ze terug naar school moeten: dat ze hun vriendjes en vriendinnetjes terug zien", vertelt mama Doënja.

Ook Voor Ayelka zorgt het online studeren amper voor problemen. “Net als voor de drie andere kinderen begint ook haar schooldag om 8.30 uur. Die routine zorgt ervoor dat ze snel in het ritme zaten. De middagpauze maken we zo aangenaam mogelijk. Door het mooie weer konden we buiten picknicken. Dat doorbrak de sleur. En in de namiddag liet ik de kinderen wat sportoefeningen doen. Zo blijven ze in beweging. Wie de lessen het meeste mist is Dylan. Hij is praktijkgericht en heeft die lessen echt wel nodig. De theorie is niet zo echt zijn ding. Ik hoop dat Dylan dit schooljaar nog mag terugkeren naar school, al was het maar om de praktijklessen af te werken", besluit mama Doënja.