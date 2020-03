Louise en Marie-Estelle gebruiken extra vrije tijd om zwerfvuil te ruimen Frank Eeckhout

25 maart 2020

16u09 2 Sint-Lievens-Houtem Louise Leus en Marie-Estelle De Regge uit Letterhoutem gebruiken hun extra vrije tijd om zwerfvuil te ruimen in de omgeving van hun woning.

Louise (9) en Marie-Estelle (10) zijn nichtjes en wonen naast elkaar in de Nederweg in Letterhoutem. Af en toe gaan de meisjes zwerfvuil ruimen in hun straat en enkele aanpalende straten. “Nu het geen school is, hebben we meer vrije tijd. Vervelen doen we ons niet, want we spelen veel met elkaar. We hebben ook afgesproken om minstens één keer per week zwerfvuil te ruimen. Zo ligt onze straat er steeds netjes bij”, zeggen de nichtjes.