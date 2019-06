Livinusrun viert jubileum: tiende keer lopen van Gent naar Sint-Lievens-Houtem Frank Eeckhout

14 juni 2019

10u32 0 Sint-Lievens-Houtem De Livinusrun van café Pallieter viert dit jaar zijn jubileum. “Onze bedevaartsloop van Gent naar Sint-Lievens-Houtem wordt op zondag 23 juni voor de tiende keer georganiseerd", zegt uitbater Luc.

De Livinusrun wordt traditioneel gelopen op de zomerjaarmarkt in Sint-Lievens-Houtem. Die vindt altijd plaats tijdens het laatste weekend van juni. “Door omstandigheden organiseren we onze Livinusrun een week vroeger. De lopers kunnen kiezen uit vier afstanden. Wie kiest van de lange afstand van 30 kilometer vertrekt in het Keizerpark in Gent. Minder geoefende lopers kunnen starten in Gontrode (18 km), Oosterzele (12 km) of Sint-Lievens-Houtem (6 km). Daarnaast is er ook een kidsrun voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Die afstanden zijn 300 meter, 600 meter en 1,2 km naargelang de leeftijd van de deelnemertjes", vertelt Luc.

Voorinschrijven kan tot zondag 16 juni en er is een tijdsregistratie voor elke deelnemer. Het vervoer naar de startplaats gebeurt per autocar. Inschrijven voor de kidsrun kan in café Pallieter en is gratis. De eerste reeks start om 9.20 uur.