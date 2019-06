Letterhoutem Feest wordt nog groter Frank Eeckhout

07 juni 2019

10u05 4 Sint-Lievens-Houtem Het programma van Letterhoutem Feest, de traditionele dorpskermis met Pinksteren, wordt nog uitgebreider dan de voorbije jaren. “Voor deze vijfde editie hebben we Sam Gooris geboekt. Maandag om 17 uur zet hij onze feesttent op stelten", voorspelt Niels Lehouck.

Vijf jaar geleden was de Sinksenkermis in Letterhoutem op sterven na dood. Vorig jaar lokte het feestgebeuren in de kleine Houtemse deelgemeente een paar duizend bezoekers. En dit jaar hoopt Dorpscomité Letterhoutem op een nog grotere opkomst. “Dit jaar is de vijfde editie van Letterhoutem Feest. Meer dan 80 mensen hebben in de voorbije vijf jaar hun steentje bijgedragen om vrijwillig een handje toe te steken. Dat zijn er 60 meer dan de kerngroep van het dorpscomité. Zonder hen was het ons nooit gelukt om de kermis nieuw leven in te blazen", weet Niels.

Wat kleinschalig begon is vijf jaar later uitgegroeid tot een driedaags feestweekend. “Nieuw dit jaar is een Vesparit op zaterdag. Die start om 15 uur. Om 20 uur treedt rock-’n-rollcoverband Nouka op gevolgd door Cargo Live, dat meezingers en populaire hits brengt. Afsluiten doen we met DJ Smetje. Zondagmorgen om 8 uur kunnen wielertoeristen al vertrekken voor een uitgestippelde tocht van 80 kilometer. Om 13.30 start een wandel- en fietstocht voor het gezin. De Helaasheid der Zingen steekt om 19 uur het vuur aan de lont in de feesttent. Daarna houden Coverband Nerveus en dj Djoff er de ambiance in”, vertelt Niels.

Maandag is het centrum van Letterhoutem grotendeels afgesloten voor een rommelmarkt. “Vorig jaar konden we rekenen op 190 standhouders. Ook dit jaar zijn alle standplaatsen al vier weken uitverkocht. Om 17 uur trekt Sam Gooris zijn basketsloefkes aan voor een spetterend optreden. Het hele weekend door kunnen kinderen zich amuseren op vijf springkastelen en vier foodtrucks zorgen er zondag en maandag voor dat niemand van de honger naar huis moet", besluit Niels met een knipoog.

Meer info en het programma vind je op www.facebook.com/letterhoutemfeest