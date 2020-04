Letterhoutem Feest annuleert Sinksenkermis: “Op naar 2021" Frank Eeckhout

22 april 2020

09u26 5 Sint-Lievens-Houtem Letterhoutem Feest wacht de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad voor kleine evenementen niet af en trekt een streep door de Sinksenkermis.

“Het beloofde een ijzersterke editie te worden. We hadden al heel wat voorbereidingen getroffen, de inschrijvingen voor de rommelmarkt kwamen goed binnen en we hadden enkele nieuwigheden in petto. De voorbije weken hebben we vaak overleg gehad over ons feestweekend maar door de ontwikkelingen in de coronacrisis kunnen we niet anders dan onze Sinksenkermis annuleren. De kermis verplaatsen naar een andere datum is geen optie, daarom richten we onze pijlen meteen het het pinksterweekend in 2021. Als de situatie het dan wel toelaat, wordt de kermis een knaller", laat het feestcomité weten.