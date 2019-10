Lek in waterleiding duwt wegdek omhoog Frank Eeckhout

03 oktober 2019

17u23 0 Sint-Lievens-Houtem Een lek in de waterleiding heeft het wegdek in de Dries in Sint-Lievens-Houtem omhoog geduwd. De straat is voorlopig afgesloten voor het verkeer.

Het was een buurtbewoner die het lek donderdag omstreeks 16 uur opmerkte. “Ik heb meteen Farys en de gemeentediensten verwittigd", zegt de man. Het is niet de eerste keer dat het wegdek wegspoelt in de Dries. “Er zitten hier heel wat fonteinen. Die hebben eerder al voor problemen gezorgd. Maar deze keer gaat het om een lek in de waterleiding. Hierdoor ontstaat het gevaar dat ook de ondergrond wegspoelt waardoor een grote verzakking kan ontstaan”, weet de buurtbewoner. Door het waterlek is het deel dat de Dries verbindt met de Balei afgesloten voor het verkeer. Ondertussen stromen honderden liters water weg in de riolering. Door het lek is er donderdagavond en -nacht al zeker geen leidingwater op de Dries, Balei en sommige aanpalende straten.