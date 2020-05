Leerlingen Klim-Op Bavegem mogen terug naar school: “Contactbubbels zoveel mogelijk behouden” Frank Eeckhout

29 mei 2020

10u18 3 Sint-Lievens-Houtem In basisschool Klim-Op Bavegem zijn alle kleuters vanaf dinsdag 2 juni weer welkom op school. “De klasgroep wordt de contactbubbel, zonder maximumaantal leerlingen. Dezelfde bubbels blijven behouden tot het einde van het schooljaar en de bubbel geldt voor binnen- en buitenactiviteiten", zegt directeur Jo Dedeurwaerder. In de lagere school starten alle klassen drie dagen later.

Het wordt een moeilijke puzzel, maar de afschaffing van de social distancing en de verplichte minimumoppervlakte per leerling in klaslokalen voor het lager onderwijs, zorgt ervoor dat Klim-Op elke klas opnieuw naar school kan laten gaan. “Tijdens speeltijden blijven kinderen zo veel mogelijk binnen hun eigen contactbubbel (klasgroep) spelen. Peuters en kinderen van de eerste kleuterklas blijven tijdens de middag in de klas of in de kleutertuin. Kleuters die tijdens de middag naar huis gaan, worden om 11 uur afgehaald aan het schoolhek. Deze regeling zorgt ervoor dat we de middagpauze voor de lagere school in afzonderlijke bubbels en met de nodige veiligheidsvoorzieningen kunnen organiseren. Om 15.30 uur worden peuters en kleuters uit 1K en 2K afgehaald in de parochiezaal. De derde kleuterklas wordt afgehaald aan het schoolhek", vertelt Jo Dedeurwaerder.

Alle klassen van de lagere school starten op vrijdag 5 juni. “Social distancing blijft wél essentieel tussen leerlingen en leerkracht, tussen leerkrachten onderling en tussen leerkrachten en ouders. Tussen leerkracht en leerling moet dus nog steeds 1,5 meter afstand zitten bij het lesgeven. Personeelsleden zijn verplicht om een mondmasker te dragen als ze zich tussen leerlingen bewegen en bij elk contact met volwassenen. Plexiglas en face shields gebruiken bij lesgeven vooraan in de klas blijft mogelijk.”

Wij bieden een beperkte opvang aan voor wie echt geen oplossing heeft directeur Jo Dedeurwaerder

Lestijden aangepast

“Leerlingen hoeven geen mondmasker te dragen. De derde graad van de lagere school zal de komende weken gebruik maken van de ‘Garage’ naast de school om ’s middags te lunchen. Voor de speeltijden kunnen ze terecht op de parking van de parochiezaal en in de pastorietuin. De middagpauze op school wordt met een halve lestijd ingekort. Op die manier zullen we alle leerlingen de kans geven om het grootste deel van hun taken en lessen al op school af te werken en hebben zij geen huistaken meer.”

De school vraagt aan de ouders om na de opstart zo weinig mogelijk gebruik te maken van de voor- en naschoolse opvang. “Wij bieden een beperkte opvang aan voor wie echt geen oplossing heeft. Deze opvang vindt plaats in het parochiehuis, voorschools vanaf 7 uur en naschools tot 18 uur. Ook de lestijden worden aangepast. De voormiddag loopt van 8.35 uur tot 11 uur, de namiddag van 12 tot 15.30 uur", besluit de directeur.