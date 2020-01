Leerlingen BS GO! Hofkouter krijgen les in nieuwbouw Frank Eeckhout

29 januari 2020

15u32 4 Sint-Lievens-Houtem De leerlingen van BS GO! Hofkouter in Sint-Lievens-Houtem krijgen sinds kort les in het nieuwe schoolgebouw op de campus. “Na lang wachten en smachten zijn we eindelijk verhuisd”, zegt directeur Griet De Smedt.

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad maar enkele jaren later dan voorzien, hebben de leerlingen en leerkrachten van BS GO! Hofkouter dan toch hun intrek genomen in het nieuwe schoolgebouw. “Dat is volledig aangepast aan de onderwijsorganisatie. De leerlingen werken dagelijks op drie sporen: zij die de leerstof alleen kunnen verwerken en nood hebben aan meer uitdaging, leerlingen die nog wat hulp en begeleiding van de leerkracht wensen en leerlingen die de oefeningen samen met de leerkracht verwerken. Op die manier werken alle kinderen aan dezelfde doelstellingen op eigen niveau. Om dit alles in goede banen te leiden staan er meerdere leerkrachten ter beschikking van de leerlingen. Elke les start met een duidelijke, directe instructie. Zelfsturing, differentiatie, feedback en evaluatie zijn keywords in de werking", vertelt directeur Griet De Smedt.

De aangename, open en sobere sfeer in de klassen moet bijdragen bij tot het welbevinden van zowel de leerling als van de leerkracht. “Leerlingen kunnen kiezen waar en hoe zij de leerstof verwerken. Alleen of in een samenwerking. Het ergonomisch meubilair zorgt voor een afwisseling in zitten en staan en komt de concentratie ten goede. De digitale ondersteuning zorgt voor een snelle verwerking van de resultaten en opvolging van de doelen. De leerlingen oefenen dagelijks de hedendaagse vaardigheden in een functionele context. Met deze nieuwbouw en aanpak is de school gewapend voor de toekomst", besluit de directeur.