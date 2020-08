Leerling motorrijder zwaargewond na klap tegen duiker Frank Eeckhout

27 augustus 2020

21u20

Een leerling-motorrijder raakte donderdagavond kort na 8 uur zwaargewond nadat hij een bocht miste en tegen een duiker vloog in der Meulestraat in Letterhoutem.

De jonge motorrijder uit de Borsbekestraat in Herzele reed richting Letterhoutem dorp toen hij in een flauwe bocht naar links in de graskant raakte. Hij slaagde er niet meer in zijn KTM op te rijbaan te trekken en knalde twintig meter verder tegen een betonnen duiker. De motorrijder vloog over zijn stuur en landde nog eens twintig meter verder met een smak op het wegdek. Maurice Prové en Astrid Lammens van de plaatselijke Rode Kruisafdeling passeerden na het ongeval in de Meulestraat en dienden, tot de komst van de MUG, het slachtoffer de eerste zorgen toe. Hij werd daarna met zware verwondingen aan de benen overgebracht naar het ziekenhuis in Zottegem.