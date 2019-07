Le Petit Bonheur: “Onze droom achterna gejaagd” Oost-Vlaams koppel ontvangt vooral Vlaamse gasten in de Dordogne Frank Eeckhout

18 juli 2019

20u55 25 Sint-Lievens-Houtem Met hun B&B Le Petit Bonheur zijn Marnic Baeyens (55) en Carine Otte (54) uit Sint-Lievens-Houtem 13 jaar geleden hun droom achterna getrokken. “Die droom speelde al tien jaar door ons hoofd. Terugkeren naar België doen we enkel nog om familie te bezoeken. Maar telkens niet langer dan een paar dagen want die drukte zijn we niet meer gewend", vertellen Marnic en Carine.

In het zuiden van de Dordogne, aan de rand van het Middeleeuwse dorpje Belves, ligt Le Petit Bonheur. Vakantiegasten worden er in het Houtems dialect ontvangen door Marnic en Carine. En door hun border collie La Chouffe, een verwijzing naar het gelijknamige Belgische bier. 13 jaar geleden liet het koppel België achter zich. Hun jongste dochter Silke was toen 15 jaar en verhuisde mee. Inneke, die 18 jaar was, bleef bij haar grootouders. “Na een zoektocht van meer dan een jaar stootten we op een 18de eeuwse hoeve op een steile heuvel aan de rand van Belvès. We keken elkaar aan en wisten het meteen: dat wordt onze nieuwe thuis", herinneren Marnic en Carine zich nog levendig.

De rustieke hoeve kon wel wat opknapwerk gebruiken maar dat was voor Marnic geen probleem. “In België kochten we woningen op om die te verbouwen en later opnieuw te verkopen. Die stiel kwam hier handig van pas. Na een jaar verbouwen openden we in 2007 onze B&B met drie kamers. In 2008 en 2009 bouwden nog twee gîtes bij waardoor we in totaal 20 vakantiegasten kunnen ontvangen. Het zwembad ligt er sinds 2014", zegt Marnic. Het koppel is van ‘s morgens tot ‘s avonds in de weer om het de gasten naar hun zin te maken. “Ik zorg voor het ontbijt, Carine maakt meestal het avondeten klaar. Elke ochtend schrijven we het menu op een bord waarna de gasten kunnen beslissen of ze blijven eten want alles wordt vers klaargemaakt.”

Het avondeten wordt geserveerd aan een grote ronde tafel. “Dat bevordert de sfeer onder de gasten. Als ze dat willen, schuiven wij mee aan. Zijn ze op hun privacy gesteld, dan eten we apart. Maar meestal zitten we allemaal gezellig samen. Nadien verhuizen we nog naar de tuin om een afzakkertje te drinken. Daar neemt Carine de honneurs waar. Ik muis er mij meestal vanonder om in mijn bed te kruipen", knipoogt Marnic. Le Petit Bonheur ontvangt voornamelijk Nederlandstalige gasten. “Zeker in het hoogseizoen. Sinds enkele jaren krijgen we ook steeds vaker vakantiegangers uit onze thuisregio over de vloer. De mond aan mond reclame en de goeie kritieken op gespecialiseerde websites zorgen ervoor dat we elke seizoen volgeboekt zijn", glunderen Marnic en Carine.

Dat Le Petit Bonheur een oase van rust is, mochten we begin juli zelf ondervinden. Marnic en Carine hebben er echt alles voor over om het hun gasten naar de zin te maken. Zij voelen hun gasten ook goed aan. Zin in een spelletje petanque? Marnic daagt je graag uit. Een onweer in de vroege ochtend? Marnic neemt je handdoeken en zwemkledij binnen. Een uitstap maken? Marnic en Carine geven je tips en wijzen je de weg. Dorst? Neem een drankje uit de frigo aan het zwembad en noteer dat op een bierviltje. Je komt er echt niets tekort. In Le Petit Bonheur voelen Vlaamse vakantiegasten zich een beetje thuis in Frankrijk.