Laatste rechte lijn richting Joarmort Outem ingezet Frank Eeckhout

08 november 2019

13u55 12 Sint-Lievens-Houtem De laatste rechte lijn naar Joarmort Outem is ingezet. Van zondagavond tot dinsdagavond worden zo’n 25.000 bezoekers verwacht in Sint-Lievens-Houtem voor de eeuwenoude winterjaarmarkt.

De tenten waaronder paarden en koeien gestald worden staan klaar, de foorkramers hebben hun kermisattracties geïnstalleerd en opgepoetst, de thematent wordt klaargestoomd en de horecazaken en gelegenheidscafé’s hebben een grote drankvoorraad aangelegd. Zondag worden de eerste veeboeren verwacht om strobalen klaar te leggen voor hun dieren. Met een evocatie over het leven van de Heilige Livinus wordt zondagavond om 19 uur de winterjaarmarkt dan echt geopend. Vanaf 20 uur kan iedereen gaan proeven van lekkernijen uit de Vlaamse Ardennen in de thematent. Het lossen van de dieren voor de tweedaagse veemarkt start maandagnamiddag, waarna het volksfeest helemaal losbarst. De mooie weersvooruitzichten laten voorspellen dat het opnieuw koppen lopen wordt maandagavond en -nacht. Dinsdagmorgen in alle vroegte stallen de marktkramers hun waren uit. Het Marktplein en alle aanpalende straten worden dan ingepalmd door kraampjes. Nog twee keer slapen en het is weer zover: de door Unesco als cultureel werelderfgoed erkende winterjaarmarkt.