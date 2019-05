Laatste keer Vormsel in Bavegemse parochiekerk Frank Eeckhout

27 mei 2019

13u41 2 Sint-Lievens-Houtem Familieleden, vrienden, kennissen en supporters waren getuige van de sfeervolle viering in de Bavegemse parochiekerk waarin de zesdeklassers van Klim-Op hun doopbeloften hernieuwden en het Vormsel ontvingen.

“We duimen ervoor dat het Vormsel hun mag vormen tot geestige jongens en meisjes: bezield door de Geest. Proficiat ook aan het parochiaal zangkoor met hun mooie gezangen, aan Vormheer E.H. Joris De Jonghe en parochiepastoor E.H. Herbert Vandersmissen voor het voorgaan in de viering, aan de medewerkers die ervoor zorgden dat de kerk zo mooi bebloemd was, en bovenal aan Mieke en Pieter die de vormelingen de voorbije maanden onder hun vleugels namen en hun op een aanstekelijke wijze wisten te be’geest’eren. Zij kregen een daverend en langdurig applaus. Na afloop van de prachtige viering kon niemand geloven dat dit de laatste Vormselviering in Bavegem zal zijn. Er werd immers recent beslist dat zowel het Vormsel als de Eerste Communie in de toekomst zullen plaatsvinden in de centrale kerk van Sint-Lievens-Houtem", zegt schooldirecteur Jo Dedeurwaerder.