KWB Sint-Lievens-Houtem lacht met diversiteit: Humor met Han solo, Erhan Demirci en Latif Ait Frank Eeckhout

10 maart 2020

12u22 1 Sint-Lievens-Houtem Drie totaal verschillende comedians die geen blad voor de mond nemen zorgen voor een avond comedy waarin geen taboe uit de weg wordt gaan. Humor met een knipoog en een boodschap. Han Solo, Erhan Demirci en Latif Ait laten op woensdag 18 maart CC De Fabriek in Sint-Lievens-Houtem lachen met diversiteit.

“Met comedy als glijmiddel proberen we de soms moeilijke onderwerpen diversiteit en migratie behapbaar te maken voor een groot publiek”, vertelt Paul De Roo, voorzitter van de KWB-afdeling Sint-Lievens-Houtem. “Soms lachend, soms confronterend hebben de drie comedians het in deze avondvullende show over hun onderlinge en onze verschillen en gelijkenissen. Alle drie hebben ze al ruim bewezen wat ze waard zijn op een podium. Deze avond wil je niet missen.”

Geen taboe wordt uit de weg gegaan. De voorstelling gaat over onze verschillen en gelijkenissen, en hoe we kijken naar elkaar. Antwerpse Marokkaan Latif Ait en Limburgse Turk Erhan Demirci spreken als Vlaming met een andere achtergrond uit eigen ondervinding. En dan komt Han Solo, het rechts-conservatieve typetje van Han Coucke, als kers op de taart.

Kaarten kosten 15 euro en bestel je via de webshop van CC De Fabriek via vwww.webshopsintlievenshoutem.recreatex.be of aan de balie van CC De Fabriek.