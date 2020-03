Koppel uit Vlierzele (Sint-Lievens-Houtem) loopt coronavirus op in Noord-Italië Frank Eeckhout

08u14 52 Sint-Lievens-Houtem Een koppel uit Vlierzele met het coronvirus COVID-19 teruggekeerd uit Noord-Italië. Dat heeft de dienst Volksgezondheid laten weten aan het gemeentebestuur.

Na hun thuiskomst vertoonde het koppel symptomen van het coronavirus. Zowel de man als de vrouw lieten zich testen en kregen woensdag te horen dat ze besmet zijn met het virus. Zij worden opgevolgd door de dienst Volksgezondheid en verblijven twee weken in quarantaine in hun woning tot het gevaar op besmetting is verdwenen. De dienst Volksgezondheid gaf meteen ook een boodschap mee aan de gemeente. “Wij begrijpen dat dit nieuws voor onrust kan zorgen bij de inwoners van uw gemeente. Dit is het belangrijkste advies dat u mensen kan geven. De besmette persoon is geïsoleerd en zijn nauwe contacten worden opgevolgd. Voor mensen die geen nauw contact hebben gehad met deze persoon (bijvoorbeeld omwonenden, contact op straat of in de winkel), is het risico op besmetting uiterst klein. Mensen die ziekteklachten ontwikkelen, hoeven dus niet meteen te vrezen voor corona. Veel waarschijnlijker is dat zij een verkoudheid of griep hebben opgelopen. Zij nemen zoals normaal best contact op met hun huisarts", luidt het.