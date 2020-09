Koningin Mathilde bezoekt zuivelbedrijf Inex: “Zij toonde heel veel interesse in duurzaamheid” Frank Eeckhout

30 september 2020

12u38 30 Sint-Lievens-Houtem Koningin Mathilde heeft woensdagvoormiddag een bezoek gebracht aan zuivelbedrijf Inex in de Houtemse deelgemeente Bavegem. De koningin maakte kennis met het bedrijf en sprak er met enkele personeelsleden. “Koningin Mathilde toonde heel veel interesse in duurzaamheid en sprak haar waardering uit voor het personeel. Dat heeft mij aangenaam verrast”, zegt CEO Steven Dierickx trots.

Normaal werden Koning Filip en Koningin Mathilde verwacht bij Inex. Het nachtelijk akkoord tussen de regeringsonderhandelaars noopte de koning echter om in Brussel te blijven. Maar dat maakte het bezoek niet minder spannend. Door de afwezigheid van de koning moesten de kinderen van de nabij gelegen Klim-Op-school inderhaast de tekst van hun ingestudeerd liedje aanpassen. Gelukkig waren ze ruimschoots op tijd en hadden ze nog genoeg tijd om de aangepaste tekst in te oefenen.

Overdonderd

Klokslag 9.30 uur reed de colonne geblindeerde wagens de parking van het zuivelbedrijf op, voorafgegaan door enkele gemotoriseerde agenten. Het was Alixe, de 10-jarige dochter van de CEO, die de koningin verwelkomde met een ruiker bloemen. Daarna kregen de kinderen van Klim-Op hun moment de gloire. Uit volle borst zongen zij hun lied, begeleid door juf Jolien. Die was overdonderd toen de koningin haar lovend aansprak. “Ik had dat totaal niet verwacht, maar vond het super sympathiek van haar. Dat ze ook voor ons even tijd vrijmaakte, is een blijvende herinnering", zegt juf Jolien trots.

Ze heeft ruim de tijd genomen om te praten met enkele van onze werknemers. Ook in het productieproces was ze heel erg geïnteresseerd CEO Steven Dierickx over koningin Mathilde

Daarna ging het koninklijk gezelschap samen met burgemeester Lieven Latoir en provinciegouverneur Carina Van Cauter het bedrijf binnen voor een uiteenzetting en een wandeling door de productieruimte. Daarbij liet de koningin het niet na om heel wat vragen te stellen en enkele werknemers aan te spreken. CEO Steven Dierickx was na afloop in zijn nopjes dat de koningin zo veel interesse toonde in het bedrijf. “Ze heeft ruim de tijd genomen om te praten met enkele van onze werknemers. Ook in het productieproces was ze heel erg geïnteresseerd. Ze stelde vooral veel vragen over duurzaamheid. Onze nieuwe state-of-the-art productielijn en de productie van Inex-melk in een innovatieve PET-verpakking, kregen heel wat lof. Die fles bevat minimum 25 procent gerecycleerde PET, is 20 procent lichter dan andere plastic (PE) flessen en heeft hierdoor een 20 procent lagere CO2-voetafdruk", vertelt Dierickx.

Bewonderenswaardig

De CEO vond het wel jammer dat Koning Filip op het laatste nippertje verstek moest geven. “Maar gezien de situatie heb ik daar alle begrip voor. Ik vind het daarom bewonderenswaardig dat Koningin Mathilde op haar eentje is langsgekomen", besluit Dierickx. Bij haar afscheid kreeg de koningin nog een geschenkmand met Inex-producten mee.