Klim-Op verwelkomt vier nieuwe peuters bij heropstart Frank Eeckhout

02 juni 2020

15u35 0 Sint-Lievens-Houtem uf Carine en klaspop Jules verwelkomden vier nieuwe peuters in basisschool Klim-Op in Bavegem.

Roel, Wodan, Lars en Mariëlle zetten hun eerste stapjes in de peuterklas. Al snel konden ze het goed vinden met hun vriendjes en vriendinnetjes. Momenteel telt de peuterklas 13 kindjes. Wie graag een plaatsje reserveert in Klim-Op (ook al voor volgend schooljaar), is welkom om kennis te maken. Daarvoor maak je best vooraf een afspraak met directeur Jo Dedeurwaerder op het nummer 0477/41.87.54.