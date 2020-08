Klim-Op ontvangt leerlingen en leerkrachten in vernieuwd schoolgebouw Frank Eeckhout

24 augustus 2020

09u48 2 Sint-Lievens-Houtem Basisschool Klim-Op Bavegem ontvangt op 1 september 225 leerlingen in een gloednieuw gebouw. Het voorbije jaar werd het kloostergebouw in de Kerkkouterstraat helemaal vernieuwd. “Zaterdag werd met meer dan vijftig vrijwilligers verhuisd naar de nieuwbouw. Deze week wordt de school piekfijn in orde gebracht om er vanaf 1 september een fantastisch schooljaar te maken voor alle leerlingen”, zegt directeur Jo Dedeurwaerder.

De verbouwingswerken in Klim-Op duurden precies één jaar en verliepen vrij vlot. Tijdens de werken kon de school gebruik maken van de naastgelegen parochielokalen. “De voorbije jaren hebben we al meerdere verbouwingswerken gerealiseerd: de modernisering van de klassen, de vernieuwing van het sanitair en twee jaar geleden werd de speelplaats heraangelegd. Met de vernieuwing van het kloostergebouw krijgt onze school een hedendaagse look met alle nodige voorzieningen. Onze school is dus gewapend voor de toekomst", vertelt directeur Jo Dedeurwaerder trots.

Financieel gezond

De verbouwing kostte 600.000 euro, waarvan de school zelf 180.000 financierde. Dat kan dankzij de goede werking van de school en de betrokkenheid van ouders en parochianen, die op vele activiteiten hun steentje bijdragen. “Onze school is financieel gezond, al zorgde het coronavirus ervoor dat zowel ons jaarlijks eetfestijn als de opendeurdag niet konden doorgaan. Gelukkig bouwden we de voorbije jaren een buffer op. We beschikken in het nieuw gebouw over drie klassen, die zullen ingenomen worden door de bovenbouw. Beneden zijn er een ruime ontvangsthal, nieuwe toiletten, een dienstkeuken, een leerkrachtenruimte, een zorgklas en het secretariaat. De voorlopige oplevering is intussen achter de rug en de komende dagen worden nog een aantal kleine gebreken weggewerkt", gaat Pieter Rauwoens van de raad van bestuur verder.

Zonnepanelen

Bij de verbouwingswerken werd rekening gehouden met de nieuwste richtlijnen betreffende hygiëne, ventilatie en veiligheid. Zowel de elektriciteits- als verwarmingsinstallatie werd helemaal vernieuwd. “Veertig zonnepanelen op het dak zorgen voor de nodige energie voor het gebouw. Een ventilatiesysteem met warmterecuperatie en een stevige isolatie zorgen dat we op weg zijn naar een klimaatneutrale school. Vooral de permanente verluchting in de klassen en burelen is een pluspunt in deze coronatijden. Al het regenwater wordt opgevangen, waardoor we het waterverbruik kunnen minimaliseren. Het is de bedoeling om in de toekomst nog verder de klimaatneutrale weg op te gaan: bij de bestaande klasvleugel onderzoeken we hoe we ook daar een ventilatiesysteem kunnen integreren", vult klimaatadviseur Rudi Pynaert aan.

Turbulente maanden

Na de turbulente laatste schoolmaanden ziet het er naar uit dat de school op 1 september opnieuw kan opstarten zoals voorheen. “Ons team is blij dat we op een normale manier kunnen starten, dat er opnieuw warme maaltijden kunnen bediend worden en dat ook alle speeltijden gewoon kunnen plaatsvinden. Wel blijven we veel aandacht schenken aan hygiëne. Volwassenen moeten de nodige afstand bewaren en we vermijden dat ouders en vreemden de school betreden", geeft de directeur nog mee.