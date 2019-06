Klim-Op Bavegem verwelkomt drie nieuwe peuters Frank Eeckhout

17u35 0 Sint-Lievens-Houtem Voor het laatst dit schooljaar, verwelkomde Basisschool Klim-Op drie nieuwe peuters. Klaspop Jules was in zijn nopjes nu Jelinn, Charlotte en Lore de peuterklas helemaal voltallig maken.

Juf Carine krijgt vanaf deze week extra hulp: Juf Carmen zal op woensdag een handje toesteken in de kleuterklas. Tante Linda komt ook twee dagen per week en kinderverzorgster Christelle is er op donderdag en vrijdag. Zo worden de jongste kleuters goed omringd. Wie graag kennismaakt met de kleuterschool van Klim-Op is welkom, liefst na een seintje op het nummer 0477/41.87.54.