Kleuters krijgen les over en in het ziekenhuis Frank Eeckhout

14 februari 2020

14u24 0 Sint-Lievens-Houtem De kinderen van de tweede kleuterklas van het Sint-Lievensinstituut trokken naar het ziekenhuis in Zottegem voor een speciale les.

“De verpleegster van de kinderafdeling leidde de kleuters rond. In de revalidatie mochten ze mee oefenen met de patiënten. Op de afdeling radiologie leerden ze hoe radiologen foto’s nemen ons lichaam en op de spoedafdeling werden ze onder gedompeld in de wereld ‘we hoeven niet bang te zijn’. Een woordje uitleg over de ziekenwagen, de MUG en de kinderkamer stelde hen heel gerust waardoor dit voor hen een heel leerrijke uitstap was", zegt kleuterjuf Kristel Van den Rijse.