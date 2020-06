Kleuters en leerlingen kunnen op zomerschool: “Al spelend wiskunde en taal bijschaven” Frank Eeckhout

05 juni 2020

13u49 18 Sint-Lievens-Houtem Met een zomerschool wil het gemeentebestuur van Sint-Lievens-Houtem kinderen uit de derde kleuterklas tot leerlingen uit het zesde leerjaar tijdens de vakantie bijschaven op gebied van taal en wiskunde. “De huidige situatie laat scholen al een hele tijd niet toe om extra aandacht te besteden aan kinderen met leerachterstand. Die achterstand willen we met een zomerschool op speelse wijze wegwerken", zegt schepen van Onderwijs Jo Vermeulen (NH).

Door het coronavirus werden scholen gedwongen om wekenlang de deuren te sluiten. Preteaching, waarbij leerlingen online taken en leerstof doorgestuurd krijgen, was al die tijd de norm. Maar niet elke ouder kon zich voor de volle honderd procent met de kinderen bezighouden, waardoor heel wat leerstof niet opgenomen werd door sommige kinderen. Om die leerachterstand weg te werken, organiseert de gemeente Sint-Lievens-Houtem in augustus een zomerschool.

“Alle Houtemse scholen werken hieraan mee", steekt schepen Jo Vermeulen van wal. “We richten ons vooral op taal en wiskunde. Op die manier hopen we de kansen te vergroten voor alle leerlingen om in september met voldoende basis te starten aan het nieuwe schooljaar.” Om dit doel te halen wordt in kleine groepjes van tien tot twaalf kinderen gewerkt.

Naast les is er ook aandacht voor ontspanning, sport en spel Schepen van Onderwijs Jo Vermeulen (NH)

“Hierbij worden maximum twee leerjaren in éénzelfde groep geplaatst. Binnen een traject van tien dagen wordt steeds een halve dag gewerkt rond leerdoelen. De andere helft wordt voorbehouden voor ontspanning, sport en spel. Zowel de les- als ontspanningsmomenten worden begeleid door gediplomeerde leerkrachten en animatoren", verduidelijkt schepen Vermeulen.

Maatwerk

Via gerichte communicatie tussen school en ouders kan er maatwerk aangeboden worden aan de verschillende kinderen en kan er vertrokken worden vanuit de ondersteuningsvragen van de school. “Tijdens een evaluatiemoment op het einde van het schooljaar kan de klastitularis gericht advies verlenen over deelname aan de zomerschool. Die deelname is trouwens gratis. Het enige dat we vragen is een waarborg van 30 euro. Die wordt terugbezorgd na afloop van de lessenreeks", besluit Vermeulen.

De zomerschool vindt plaats in basisschool Klim-Op Bavegem van maandag 10 augustus tot vrijdag 21 augustus elke weekdag van 8.30 tot 16.30 uur. Inschrijven kan via de klastitularis tot en met 29 juni of via mail naar ccdefabriek@sint-lievens-houtem.be.