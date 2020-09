Kaars zet kast in inkomhal in lichterlaaie Frank Eeckhout

22 september 2020

11u20 4 Sint-Lievens-Houtem Op Hazenakker in Zonnegem heeft een kaars dinsdagmorgen een kast in de inkomhal in lichterlaaie gezet. De bewoners konden hun huis tijdig verlaten.

Brandweerposten Sint-Lievens-Houtem en Herzele snelden dinsdagochtend omstreeks 4.15 uur naar een woningbrand op de Hazenakker in Zonnegem. Daar had een kast in de inkomhal vuur gevat. De pompiers wisten het vuur snel te doven en konden voorkomen dat de hele woning in de vlammen opging. De rest van de woonst zat wel onder de rook waardoor de brandweer na de bluswerken nog een hele tijd nodig had om alle kamers te ventileren.