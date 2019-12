JH Reflex back to the roots: Minder café meer jeugdhuis Frank Eeckhout

11 december 2019

10u38 1 Sint-Lievens-Houtem Een nieuwe kerngroep moet het geplaagde jeugdhuis Reflex in Sint-Lievens-Houtem een nieuw elan geven. “Ons jeugdhuis moet opnieuw een plek worden waar jongeren zich kunnen amuseren zonder hen het gevoel te geven dat ze café zitten. Zo was het 20 jaar geleden ook. We gaan dus back to the roots", zegt Jeugdschepen Tim De Knijf (NH).

Anderhalf jaar bleef Jeugdhuis Reflex dicht, op een korte opflakkering na. Wanbeheer noopte de Raad van Bestuur van het jeugdhuis in mei 2018 tot het nemen van deze beslissing. Een straf van twee maanden moest de jongeren, die het jeugdhuis uitbaatten, wat meer zelfdiscipline bijbrengen. Zij lieten het jeugdhuis immers al te vaak achter in erbarmelijke omstandigheden en er ging ook meer geld buiten dan er binnen kwam. Voor de jeugdhuismedewerkers werden cursussen georganiseerd en werd een traject uitgewerkt zodat ze sterker in hun jeugdhuisschoenen zouden staan. Twee maanden later was het jeugdhuis nog steeds gesloten. “Omdat het nieuwe project wat meer tijd vergde", klonk het toen. Het duurde uiteindelijk anderhalf jaar om jeugdhuis Reflex terug op de rails te krijgen.

“Sinds kort is het jeugdhuis opnieuw elke vrijdag open. We doen dat met een totaal nieuwe ploeg. Zo’n 20 jongeren, waarvan de meeste ook vrienden zijn, hebben zich geëngageerd om alles in goede banen te leiden. Zo was het 20 jaar geleden ook. Een groepje vrienden stampte toen het jeugdhuis uit de grond", herinnert schepen Tim De Knyf zich nog. Kevin De Wael en Tine Hanssens van de Houtemse jeugddienst gaan de werking ondersteunen. “Het is de bedoeling dat één van hen elke vrijdag aanwezig is. Althans toch de eerste maanden. Eens de jonge medewerkers hun draai gevonden hebben, hoeft die aanwezigheid niet meer. Elke maandag zitten we met ons drieën samen om het weekend te evalueren. We noteren dan de werkpuntjes en pakken die aan. We doen dat omdat we willen dat deze nieuwe start het begin van iets mooi wordt", zegt De Knyf.

Ook Tine Hanssens en Kevin De Wael zijn ervan overtuigd dat het deze keer gaat lukken. “Omdat we de nieuwe groep medewerkers kunnen kneden", zeggen Tine en Kevin in koor. “En ze maken zelf ook heel wat reclame door filmpjes te posten op sociale media. Daarin laten ze zien hoe leuk het hier is op vrijdagavond. Verder willen we de jongeren het gevoel geven dat ze in een jeugdhuis zijn en niet in een café. Ze kunnen hier komen chillen, er hangt een darts en ze kunnen tafelvoetbal spelen. Allemaal gratis. En binnenkort komt er ook nog een poolbiljart. Er liggen ook wegwerpfototoestellen waarmee ze foto’s kunnen trekken om onze fotowall vol te hangen. En wat ook belangrijk is: frisdranken zijn goedkoper dan pintjes en voor elke alcoholische drank hebben we een alcoholvrij alternatief. En als we een gratis vat geven, zijn ook de frisdranken gratis", besluiten Tine en Kevin.