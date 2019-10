Jeugdhuis Reflex nog eens open voor Dag van de Jeugdbeweging Frank Eeckhout

17 oktober 2019

13u51 3 Sint-Lievens-Houtem Jeugdhuis Reflex in Sint-Lievens-Houtem opent op donderdag 31 oktober nog een de deuren ter gelegenheid van de Dag van de Jeugdbeweging.

“Naar jaarlijkse gewoonte trakteert de gemeente onze jeugdwerkers die dag op een culturele en feestelijke avond. Onze jeugdwerkers zetten zich immers het hele jaar door belangeloos in als leiding of medewerker in hun jeugdvereniging om onze Houtemse kinderen en jongeren een leuke en leerrijke tijd te bezorgen. De jeugdwerkers worden al om 20 uur verwacht en vanaf 21 uur is het jeugdhuis open voor iedereen. De ideale gelegenheid voor hen om kennis te maken met de verschillende jeugdverenigingen, of om een babbel te doen over de nieuwe opstart van het jeugdhuis. Of gewoon om te feesten in eigen gemeente", knipoogt schepen van Jeugd Tim De Knyf.