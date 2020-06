Jeugdhuis Reflex heropent vrijdag de deuren Rutger Lievens

30 juni 2020

13u22 0 Sint-Lievens-Houtem Jeugdhuis Reflex in Sint-Lievens-Houtem is vanaf 3 juli weer open op vrijdagavond van 19 uur tot 24 uur. De werkgroep staat te popelen om iedereen opnieuw te ontvangen, maar wel in een veilige omgeving.

De deuren van het jeugdhuis staan open voor iedereen, zolang de gezellige tafeltjes en ‘bubbelhoekjes’ van maximum tien personen niet volzet zijn. Wil je er zeker van zijn dat jij en jouw vrienden een leuke avond in het jeugdhuis kunnen beleven? Reserveer dan jouw tafeltje via onze Instagram- en Facebookpagina (https://www.facebook.com/JeugdhuisReflex). De vrijdagavonden zullen er misschien wat anders uitzien, maar het wordt zeker even gezellig. Jeugdhuis Reflex is de ideale plaats voor de Houtemse jongeren om zich thuis te voelen en zichzelf te zijn, ook in deze vreemde coronatijden.

De medewerkers van jeugdhuis Reflex kijken er alvast naar uit om de Houtemse jeugd opnieuw enthousiast te bedienen van een drankje en een vleugje muziek … met 1,5 meter afstand.