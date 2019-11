Jeugdgemeenteraad gaat de boer op om speelpleintjes te inspecteren Frank Eeckhout

20 november 2019

18u41 3 Sint-Lievens-Houtem De leden van de Houtemse jeugdgemeenteraad brachten woensdagnamiddag een inspectiebezoek aan alle buitenspeelplekken in de gemeente. “Alle plekken krijgen een beoordeling mee", zegt Jeugdschepen Tim De Knyf (NH).

Klein Laweit zoals de Houtemse jeugdgemeenteraad noemt, kwam woensdag een eerste keer samen. “Dit jaar zetten we in op buiten spelen. Naar aanleiding van de nationale buitenspeeldag willen we die dag onze buitenspeelplekken in de kijker zetten. Maar die moeten natuurlijk allemaal in uitstekende staat zijn. Daarom gaan we op inspectie", zegt schepen Tim De Knyf. De leden van Klein Laweit werden op voorhand gebrieft waarop ze moesten letten. “Zijn er dingen die we missen of die beter kunnen? Voor wie zijn de speelplekken geschikt? Welke spelletjes kan je er spelen en welke score verdienen de speelplekken? Dat zijn allemaal vragen waarop we een antwoord moeten geven. Die antwoorden worden daarna besproken”, zeggen de verkozenen van Klein Laweit.