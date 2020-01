Jeugdaanbod breidt uit: voortaan ook inclusieve kinderen welkom op activiteiten Frank Eeckhout

25 januari 2020

10u47 0 Sint-Lievens-Houtem Sint-Lievens-Houtem breidt haar jeugdaanbod uit. “Nieuw dit jaar is dat sommige activiteiten een rode bol kregen. Deze activiteiten staan open voor kinderen met een beperking want ieder kind heeft recht op een fijne vakantie. Het volledige aanbod is te vinden in een nieuwe editie van ‘Beestig Jong’ die vanaf 27 januari in alle brievenbussen valt", zegt schepen van Jeugd Tim De Knyf (NH).

De Beestig Jong brochure staat vol workshops en uitstappen voor kinderen en jongeren van alle leeftijden. Nieuw dit jaar is dat sommige activiteiten een rode bol kregen. “Deze activiteiten staan open voor kinderen met een beperking want ieder kind heeft recht op een fijne vakantie. We kiezen voor een inclusieve aanpak en voorzien per activiteit enkele plaatsen voor kinderen met unieke noden, omdat we geloven dat dit voor iedereen een leerrijke ervaring kan zijn. We willen graag dat alles goed verloopt en vragen om vooraf in communicatie te gaan met de jeugddienst. Zo hopen we ons aanbod ook beter op hun noden af te stemmen", vertelt schepen Tim De Knyf.

Het nieuwe jaar brengt ook heel wat nieuwigheden met zich mee voor gemeentelijke speelpleinwerking De Ravotter. “Zo betaal je vanaf 2020 slechts 5 euro voor een volledige dag speelpleinwerking. We verkiezen één duidelijke prijs voor zowel kinderen van Houtem als daarbuiten, met voor- en na-opvang inbegrepen. In de krokusvakantie wordt de speelpleinwerking voor het eerst georganiseerd op de Fabriekssite. Daar kunnen de animatoren samen met de kinderen profiteren van geweldige omgeving die deze site biedt: en sportief spel in één van de sportzalen, creatief aan de slag gaan op de Kreazolder van CC De Fabriek, rondsnuisteren in de bib of genieten van een film op het grote scherm. De Fabriekssite is zowel binnen als buiten enorm geschikt om er een fijne vakantie van te maken", zegt schepen Tim De Knyf. Speelpleinwerking De Ravotter krijgt ook een gloednieuw logo. “Raf De Otter is het schattige diertje dat vol enthousiasme kinderen oproept om samen te komen spelen tijdens de vakantie. Het leuke ottertje ziet er bijzonder lief en speels uit en is dus het perfecte uithangbord voor de speelpleinwerking.”

Tijdens de zomervakantie organiseert de sportdienst tal van leuke kampen voor alle leeftijden. Bovendien kan je ook dit jaar weer deelnemen aan heel wat creatieve kampformules waarbij sport en spel gecombineerd worden met uiteenlopende thema’s. “De sportdienst zorgt dit jaar voor meer aanbod voor jongeren tot 15 jaar. Een aantal leuke voorbeelden zijn het survival-bike kamp, het adventure camp in Durbuy en het circus-omnisportkamp. Vanaf dit jaar wordt er bij alle sportkampen en sportuitstappen opvang voorzien van 8 tot 18 uur in het sportcentrum”, gaat schepen van Sport Jo Vermeulen (NH).

Schepen van Cultuur Tim De Groote (NH) is fier op de nieuwe editie van ‘Beestig Jong’. “Die is volledig uitgewerkt en opgemaakt door onze eigen gemeentelijke vrijetijdsdiensten. Het aanbod van losse jeugdactiviteiten is verdubbeld ten opzicht van vorig jaar. Zo zijn er in de krokusvakantie dit jaar 8 en in de paasvakantie 11 activiteiten voor onze jongeren. We maken hiermee werk van onze beleidsdoelstelling om meer en vernieuwende activiteiten voor jeugd aan te bieden, en met de rode bollen actie een goed begin van een meer inclusieve aanpak", vult De Groote nog aan.