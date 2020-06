Jenno Berckmoes stuift door eigen tuin en verplulvert het werelduurrecord Hans Fruyt

17u32 0 Sint-Lievens-Houtem Een werelduurrecord fietsen in de tuin? In coronatijden kan het. Jenno Berckmoes, een 19-jarige jonge wielrenner uit Sint-Lievens-Houtem, verpulverde het record van de Nederlandse BMX’er Niek Kimmann. De voormalige wereldkampioen stoof onder het oog van een gerechtsdeurwaarder met 35,237 kilometer per uur door z’n eigen tuin.

Volgende week hervat, met beperkingen, de wielerbedrijvigheid. Begin maart debuteerde de 19-jarige Jenno Berckmoes bij de wielrenners jonger dan 23 jaar. Daarna reed hij nog drie koersen, maar door de coronacrisis viel nadien alle competitie weg. Trainen en virtueel fietsen werden het alternatief. Om zoiets leuk te houden, heb je af en toe een uitdaging hebben, moet Jenno gedacht hebben. Twee maanden geleden reed hij samen met Ben Squire honderd rondjes rond de kerktoren van Leeuwergem. Het werelduurrecord fietsen in de tuin werd vervolgens zijn volgende opdracht.

Uurrecord

“Ik maakte kennis met filmpjes op Global Cycling Network en op Tour De Tietema (een YouTube-kanaal over wielrennen, nvdr.) zag ik het uurrecord van Niek Kimmann”, vertelt Berckmoes. “Dat record wou ik aanvallen. Mijn vader Tim en mijn broer Milan staken heel wat tijd in de aanleg van het parcours. Milan maakte ook een filmpje van mijn recordpoging. Eigenlijk waren we eerst niet van plan om dit ernstig aan te pakken, maar mijn ouders drongen erop aan dit toch serieus te doen.”

Plaatsvervangend-gerechtsdeurwaarder Bas Feys werd in de grote tuin van de familie Berckmoes ingeschakeld. Een parcours van 362,7 meter werd de voorbije twee weken met fiets en brommer plat gereden. Na een paar trainingen deed Jenno woensdagavond uiteindelijk een gooi naar het werelduurrecord. In zestig minuten legde hij 97 rondjes af.

Duizelig

“Mijn verleden als veldrijder heeft me zeker geholpen, maar de recordpoging deed ik niet met een crossfiets”, gaat Jenno verder. “Het was woensdagavond heel warm. Mijn broer stond steeds klaar met drank en een spons. Eenvoudig was het niet. Op het einde was ik echt duizelig. Voor de start mikte ik op minstens dertig kilometer. Uitkomen rond de 35 kilometer was mijn stoutste verwachting.”

Het was woensdagavond heel warm. Mijn broer stond steeds klaar met drank en een spons. Eenvoudig was het niet. Op het einde was ik echt duizelig Jenno Berckmoes

De student marketing kwam uit op iets meer dan 35 kilometer en deed veel beter dan Niek Kimmann die op een kortere omloop de vorige beste tijd klokte. Jenno Berckmoes mag zich voortaan de Victor Campenaerts van het fietsen in de tuin noemen. Volgende week zaterdag begint hij echt weer te koersen. Dan neemt hij in Wortegem deel aan de oefenkoers die de mama van Belgisch profkampioen Tim Merlier organiseert. Zes dagen later rijdt hij in Vlierzele, een oefenwedstrijd in eigen streek.