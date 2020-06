Jenno (19) fietst in eigen tuin wereldrecord bij elkaar: in één uur 35 kilometer Koen Moreau

26 juni 2020

Sint-Lievens-Houtem Bij gebrek aan wedstrijden besloot de 19-jarige Jenno Berckmoes uit Sint-Lievens-Houtem in zijn tuin een wereld-uur-tuin-record aan te vallen. De knaap klokte na een uur af op 97 rondjes van 363 meter.

De eerstejaars belofte bij Home Solution verbrak daarmee het wereldrecord van wereldkampioen BMX Niek Kimman. Die reed op een uur 20,1 kilometer in zijn eigen tuin. Toegegeven, de tuin van Jenno is best ruim waardoor je aardig wat snelheid kan halen. De hitte had de kerel dan weer wel tegen. Het belette Jenno niet om 35,237 kilometer te rijden. De nieuwe wereldkampioen tuinrijden woont dus momenteel in Sint-Lievens-Houtem.