Inzamelactie winterjassen voor kinderen in Zottegem en Sint-Lievens-Houtem Frank Eeckhout

09 oktober 2020

11u53 4 Sint-Lievens-Houtem De sp.a-afdelingen uit Zottegem en Sint-Lievens-Houtem zamelen samen winterjassen in voor kinderen. Die winterjasjes gaan naar Twinkeltje in Zottegem. “De facturen lopen op. Een winterjas voor de kinderen is duur voor wie de eindjes aan elkaar moet knopen. Door de jasjes te doneren aan Twinkeltje in Zottegem weten we zeker dat ze bij de juiste gezinnen terechtkomen”, zeggen Kurt De Loor en Tom De Meyer.

17 oktober is de Werelddag Verzet tegen Armoede. Op die dag wordt wereldwijd een vuist gemaakt tegen armoede. Ook sp.a Zottegem en Sint-Lievens-Houtem voeren samen actie. “Eén kind op de zeven groeit in Vlaanderen op in armoede. Uit de kansarmoede-index van Kind en Gezin blijkt dat in Zottegem 8,7 procent van de kinderen tussen 0 en 3 jaar opgroeit in een kansarm gezin. Voor ons is elk kind dat moet opgroeien in armoede er één te veel. Daarom beslisten we om op 17 oktober actie te voeren", zegt Kurt De Loor.

Geen luxe

Leentje Borremans, lid van het sociaal comité van het OCMW helpt mee de actie coördineren. “Wij willen niemand in de kou laten staan. Veel gezinnen en alleenstaanden hebben het vandaag echt moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Een nieuwe winterjas voor de kinderen aanschaffen is vaak moeilijk. Nochtans is dat geen luxe. Daarom beslisten we met sp.a om een inzamelactie te houden voor winterjasjes voor kinderen. We vragen aan iedereen winterjasjes die bijvoorbeeld te klein zijn geworden, zodat we die aan kinderen kunnen doneren. De jasjes die we ophalen bezorgen we aan Twinkeltje, de ruilwinkel van het Huis van het Kind in Zottegem. Zo weten we zeker dat ze bij de juiste kindjes terecht komen in Zottegem en Sint-Lievens Houtem", vult Leentje aan.

Klein hoekje

In Sint-Lievens-Houtem vallen de armoedecijfers nog mee, maar voor Tom De Meyer is elk kind dat in armoede opgroeit, er één te veel. “Met onze actie willen we ook kinderarmoede een gezicht geven. Mensen zullen de kans krijgen om te luisteren naar pakkende getuigenissen van mensen die in armoede leven. Het is belangrijk dat iedereen weet dat armoede soms in een klein hoekje zit en dat het eigenlijk iedereen kan overkomen”, zegt hij.

Wie een winterjasje wil schenken, kan die afgeven in het Volkshuis op de Markt in Zottegem van donderdag 15 tot zaterdag 17 oktober. Op zaterdag 17 oktober houden de socialisten een extra inzamelmoment van 10 tot 12 uur op de Markt. Ook in Sint-Lievens-Houtem kunnen de winterjasjes afgegeven worden. Dat kan bij Tom De Meyer, Dries 16 in Sint-Lievens-Houtem, op 17 oktober tussen 10 en 15 uur of na afspraak op het nummer 0499/94.95.55.