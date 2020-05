Inex organiseert parkingverkoop van schoolmelk op ‘Wereldmelkdag’ Frank Eeckhout

11u20 0 Sint-Lievens-Houtem Op de parking van haar bedrijf in Bavegem organiseert zuivelbedrijf Inex maandag 1 juni een uitzonderlijke verkoop van schoolmelk in glazen flesjes. “Wereldmelkdag is de uitgelegen (feest)dag om iedereen uit de streek te laten kennismaken met onze lekkere en gezonde producten", zegt algemeen directeur Peter Grugeon.

De parkingverkoop kadert in een grote schoolmelkactie die Inex op poten heeft gezet. “Door de coronasituatie is de vraag naar melk door scholen helemaal weggevallen. Daardoor blijven de partner grossiers van Inex met grote voorraden schoolmelk zitten. Om te vermijden dat deze kostbare melk verloren zou gaan, hebben Inex en haar grossiers de handen in elkaar geslagen om het schoolmelkassortiment in glas voor een uitzonderlijke prijs aan te bieden", kadert de directeur de actie.

Coronaproof

Op maandag 1 juni, Wereldmelkdag, geeft Inex ook de mensen uit de eigen streek de kans om aan een uitzonderlijke prijs deze schoolmelk in glazen flessen aan te kopen. Via een “Inex drive through” op de parking van de melkerij kan iedereen die wil tussen 8 en 15 uur de melk in bakken kopen voor slechts 10 euro per bak (inclusief leeggoed). Alles wordt georganiseerd, zodat je gewoon in de wagen kan blijven zitten. “Onze medewerkers laden de bakken in de wagen en zijn uitgerust met het nodige materiaal, opdat alles coronaproof kan verlopen. Voor deze gelegenheid kunnen we rekenen op een aantal vrijwilligers om van deze parkingverkoop mee een succes te maken”, zegt Grugeon nog.